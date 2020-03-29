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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul valisinden ’48 saat hiç çıkma’ çağrısı

İstanbul valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbullulara 48 saat boyunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. 

Fotoğraf: DHA

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için ‘48 saat hiç çıkma‘, ‘ Evinde kal İstanbul.”

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam sayının 108’e ulaştığını ve vaka sayısının 7 bin 402’ye yükseldiğini açıklamıştı.

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