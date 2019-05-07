İstanbul valisi, belediye başkan vekili olarak göreve başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçim sonucuna ilişkin itirazını dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik dün akşam bir soru üzerine yenilenecek seçimin sonucu açıklanana kadar İstanbul’da yetkinin İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Yerlikaya’nın başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.