İstanbul valisi: 50 bin vatandaşımıza altı hafta boyunca gıda kolisi vereceğiz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında, “65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, altı hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız” dedi.

İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyleyerek “22 Mart’tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi” diye konuştu.