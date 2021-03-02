İstanbul Valiliği’nden ‘yeni kontrollü normalleşme’ sürecinde mesai saati düzenlemesi

İstanbul Valiliği, ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gitti.

Fotoğraf: AA

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı. Toplantıda İstanbul’da yeni kontrollü normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri açıklandı.

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Buna göre, vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında mesaiye saat 07:00’de başlayıp kademeli olarak 08:00 ve 09:00 olarak devam edilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerinde ise mesai saatleri 09:00-12:30, 13.00-17:00 arasında olacak. Sağlık kuruluşlarının mesai saatleri saat 08:30-16:30 olarak belirlendi.

Çalışma saatleri, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ise 09:00-12:30, 13:00-17:00 olarak düzenlendi.