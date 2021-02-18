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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Valiliği’nden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, cuma gecesinden cumartesi sabaha kadar süreceğini duyurduğu buzlanma ve don için uyardı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kentte bugün ve yarın aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

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Perşembe günü için bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

  • Bakırköy: 6°
  • Şişli: 6°
  • Sarıyer: 4°
  • Ümraniye: 4°
  • Kartal: 5°
  • Sancaktepe: 5°

Cuma günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

  • Bakırköy: 2°/ 5°
  • Şişli: 2°/ 6°
  • Sarıyer: 1°/ 4°
  • Ümraniye: 0°/ 4°
  • Kartal: 2°/6°
  • Sancaktepe: -1°/4°

Parçalı çok bulutlu olması beklenen cumartesi günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

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  • Bakırköy: -1°/6°
  • Şişli: -2°/7°
  • Sarıyer: -3°/5°
  • Ümraniye: -6°/5°
  • Kartal: -1°/7°
  • Sancaktepe: -6°/5°

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