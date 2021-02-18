İstanbul Valiliği’nden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, cuma gecesinden cumartesi sabaha kadar süreceğini duyurduğu buzlanma ve don için uyardı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kentte bugün ve yarın aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

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Perşembe günü için bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 6°

Şişli: 6°

Sarıyer: 4°

Ümraniye: 4°

Kartal: 5°

Sancaktepe: 5°

Cuma günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 2°/ 5°

Şişli: 2°/ 6°

Sarıyer: 1°/ 4°

Ümraniye: 0°/ 4°

Kartal: 2°/6°

Sancaktepe: -1°/4°

Parçalı çok bulutlu olması beklenen cumartesi günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

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