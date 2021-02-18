İstanbul Valiliği’nden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, cuma gecesinden cumartesi sabaha kadar süreceğini duyurduğu buzlanma ve don için uyardı.
İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kentte bugün ve yarın aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Perşembe günü için bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
- Bakırköy: 6°
- Şişli: 6°
- Sarıyer: 4°
- Ümraniye: 4°
- Kartal: 5°
- Sancaktepe: 5°
Cuma günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
- Bakırköy: 2°/ 5°
- Şişli: 2°/ 6°
- Sarıyer: 1°/ 4°
- Ümraniye: 0°/ 4°
- Kartal: 2°/6°
- Sancaktepe: -1°/4°
Parçalı çok bulutlu olması beklenen cumartesi günü için bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
- Bakırköy: -1°/6°
- Şişli: -2°/7°
- Sarıyer: -3°/5°
- Ümraniye: -6°/5°
- Kartal: -1°/7°
- Sancaktepe: -6°/5°