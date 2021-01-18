İstanbul Valiliği’nden buzlanma uyarısı: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olunmalı

İstanbul Valiliği, bu gece ve yarın sabah için kuvvetli buzlanma uyarısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Açıklamada, kar yağışıyla ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

“Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan meteorolojik tahminlere göre; İlimizde cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul’un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor.”