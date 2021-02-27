İstanbul Valiliği: Okullarda yeni uygulamaya 2 Mart’ta başlanabilecek

İstanbul Valiliği, kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin de dört ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini, bu nedenle 1 Mart’ta mevcut uygulamaya devam edileceğini ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibariyle başlanabileceğini bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği anımsatıldı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabilecektir.”