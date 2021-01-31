İstanbul Valiliği: ‘Dur’ ihtarına uymadığı için ateş açılan araçta yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Çatalca ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı için ateş açılan araçta yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, Esenyurt’ta kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, içinde dört kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

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‘Dur’ ihtarına uymayan kişiler, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında silahla yaralanan E.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç’nin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten gelen açıklama şöyle: “Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur.

Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır.

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Yaralı (E.Ç.) adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayda yakalanan (F.E.), (E.Ç.), (A.A.K.A.) ve (C.S.) isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir.”