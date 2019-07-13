İstanbul Valiliği: Aydos’taki yangını çakmakla oynayan iki çocuk çıkardı

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Aydos ormanındaki yangın iki çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir.”

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Açıklamada, gözaltındaki çocukların Çocuk Büro Amirliği’nde adli soruşturmalarının başladığı kaydedildi.

Kartal ve Pendik ilçeleri arasındaki Aydos’ta bulunan ormanlık alanda geçen hafta çarşamba günü çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.