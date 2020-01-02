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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Üniversitesi’nde yemek zammı eylemine polis saldırısı

Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinde kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının üçten bire düşürülmesini protesto eden öğrencilere polis saldırdı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Üniversitesi’nde protestolar bir süredir devam ediyor. Bugün de fakültelerde toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışarıdan bir grup da destek vermek istedi.

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Kampüsün Beyazıt’taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğe dilekçe vermek istediğini belirten grubu polis copla vurarak dağıtmaya çalıştı.

‘Müşteri değil, öğrenciyiz’

“Müşteri değil, öğrenciyiz” sloganıyla üniversitenin yeni fiyat politikasını eleştiren öğrencilere Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’dan da destek geldi. Aydoğan Twitter hesabından şöyle yazdı: “Kamusal eğitim hakları, yemek hakları için mücadele eden #MüşteriDeğilÖğrenciyiz diyen, #İÜYemeğimeDokunma sesini yükselten gençlere saldırılıyor. Onlar bugünümüz, geleceğimiz! Öğrencilerimize hayalleri kadar büyük bir gelecek bırakma mücadelesidir, mücadelemiz! Öğrencime dokunma!”

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