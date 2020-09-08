İstanbul Üniversitesi’nde tıp, dişçilik, eczacılık ve konservatuar hariç dersler uzaktan yapılacak

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ), tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri, devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama dersleri yüz yüze; diğer tüm dersler uzaktan yapılacak.

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2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin alınan kararlar şöyle:

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“Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı’nın pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir.

Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS’ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır.”