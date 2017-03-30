İstanbul Üniversitesi’nde Mahir Çayan’ı anmak isteyen öğrencilere gözaltı

İstanbul Üniversitesi’nde Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için eylem yapmak isteyen öğrenciler gözaltına alındı.

Üniversitenin Edebiyat Fakültesi bahçesinde toplanan öğrenciler, ‘Mahir, Hüseyin, Ulaş… Kurtuluşa kadar savaş’ sloganları atarak Çayan’ın resminin bulunduğu kırmızı bir flama açtı.

OHAL’in ardından güvenlik önlemleri sıklaştırılan ve siyasi etkinliklere izin verilmeyen okulda, özel güvenlikler öğrencilere engel olmaya çalıştı. Öğrencilerle güvenlik arasında arbede çıktı.

DHA ise bazı öğrencilerin gözaltına alındığını belirtti.

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve dokuz arkadaşı, 12 Mart muhtırasından sonra yakalanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek istemişti.

Bunun için de 27 Mart 1972’de, NATO üssünde görevli İngiliz Gordon Banner ve Charles Turner ile Kanadalı John Law adlı teknisyenleri kaçırıp Tokat’ın Kızıldere köyüne götürmüştü.

Askerin müdahalesiyle başlayan çatışmada dokuz THKP-C’liden sekizi ve kaçırılan üç radar teknisyeni hayatını kaybetmişti.

Baskından sağ kurtulan tek isim ise halen HDP İzmir milletevikili olan Ertuğrul Kürkçü’ydü.

