İstanbul Üniversitesi’nde hocalara veda, ihraçlara tepki: Altı öğrenci gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusu, akademiye yönelik son kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen akademisyenleri uğurladı.

Öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı protesto eyleminde altı öğrenci gözaltına alındı.

686 Sayılı KHK ile 330 akademisyenin ihraç edildiği bir köklü okul da İstanbul Üniversitesi’ydi. Günlerdir üniversitelerde süren eylemlerin devamı niteliğinde bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik grup ‘Üniversiteye saldırı topluma saldırıdır’ yazılı büyük bir pankartla yürüyüşe geçti.

Alkışlar eşliğinde yürüyen grup, ‘Ferman devletin, üniversiteler bizimdir’ sloganlarıyla kampusun ana kapısından dışarı çıktı.

Eylemde, ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. İzzettin Önder, eyleme katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversite aşk gibidir, sevgi gibidir, her yerdedir. Herkesin kalbindedir, sadece binaların içinde değildir. Sizlerle her zaman birlikteyiz. Bu ruhumuzu ve gücümüzü kaybetmememiz lazım” diye konuştu.

Bir başka ihraç edilen akademisyen Araştırma Görevlisi Levent Dölek ise üniversitelere tekrar geri döneceklerine dair olan inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından grup adına basın açıklaması okundu. Açıklama sonrası okula giren öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkarken, polis altı öğrenciyi gözaltına alarak Beyazıt Polis Merkezi’ne götürdü.