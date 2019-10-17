İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi konteynerlerde ders verecek

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan inceleme sonucunda kapatılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, geçici olarak Van depreminde kullanılan konteynerlerde hizmet verecek.

Fotoğraf: DHA

Rektörlük, kolon ve kirişlerindeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilen fakülteyi ve bünyesinde faaliyet gösteren hastaneyi kapatma kararı almıştı.

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Dekan Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, hastanenin 22 Ekim Salı gününden itibaren konteynerde yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Kaşıkçı şöyle devam etti: “Eğitime 20 gün eğitime ara verildi. Boşaltılan binadaki hocalar ve eğitim ile ilgili her şeyimiz Büyükçekmece İÜC Kampüsüne taşındı. Hocalarımız da ne zaman hizmete başlayacağımızı soruyor. Binaların yıkılmasıla ilgili net bir karar olmaması da herkesi olumsuz yönde etkiliyor. 1200 dolayında öğrencimiz var. Fakültemizin teorik derslerinin tamamı yine orada verilecek. Burada sadece uygulamalar yapılacak. Salı günü 22 Ekim’de eğitime başlayacaklar. Burada da hasta tedavi ve uygulamaları da salı günü burada başlayacak. İlk aşamada ameliyat olmayacak.”