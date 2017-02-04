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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Üniversitesi, tıp fakültesinde ‘sıra gecesi’ düzenleyecek

 

İstanbul Üniversitesi, ‘kültürel etkinlik’ başlığıyla dört farklı tarihte öğrencilere yönelik ‘Şanlıurfa sıra gecesi’ düzenleyecek.

Temsili sıra gecesi. (Fotoğraf: DHA)

Bahar dönemine ilişkin öğrencilere yönelik ‘sosyal ve kültürel etkinlikler’ duyurusuna göre dört defa ‘Şanlıurfa sıra gecesi’ yapılacak. Sıra gecesinin ilki, 16 Şubat’ta Çapa’daki tıp fakültesinde gerçekleştirilecek. Bunu, 24 Şubat’ta 15 Temmuz yurdu, 10 Mart’ta Avcılar Yurdu ve 16 Mart’ta Ömer Halisdemir Yurdu’nda yapılacak sıra gecesi izleyecek.

Bahar dönemi boyunca etkinlikler

İstanbul Üniversitesi sıra gecelerine ek olarak bahar döneminde farklı etkinlikler de düzenleyecek.

Üniversitenin fakülte ve yurtlarında, İBB’nin Kent Orkestraları Müdürlüğü’nce Türk sanat müziği konserleri verilecek.

Dönem boyunca ’15 Temmuz şiir etkinlikleri’, kişisel gelişim seminleri, bir tiyatro gösterisi ve yazarların katılacağı söyleşiler de yapılacak.

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