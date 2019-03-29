İstanbul Üniversitesi fiyatı artınca tavuk ihalesini iptal etti

Beyaz et fiyatlarının döviz kurundaki artışa bağlı aşırı yükselmesi İstanbul Üniversitesi’ne ihale iptal ettirdi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, 8 Mart 2019 tarihinde açtığı beyaz et alımı ihalesini iptal etti.

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Gıda fiyatlarındaki artış dar gelirli hanelerin en çok tercih ettiği tavuk etini de vurunca, üniversitenin farklı tesislerinde tüketilmek üzere açtığı tavuk ihalesi 15 Mart 2019 tarihinde ‘bütün tekliflerin, alım için ayrılan ödeneğin ve yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle’ iptal edildi.

İhale iptal edilmeseydi Avcılar Göl Lokantası, Baltalimanı Restoranı, Beyazıt Profesörler Evi, Cerrahpaşa Teras Restoran ve Çapa Ocak Restoran’da kullanılmak üzere 3 bin 500 kilogram bütün tavuk, 800 kilogram tavuk baget, 2 bin kilogram tavuk göğüs fleto, 2 bin kilogram tavuk but fleto alımı yapılacaktı.

Halk Ekmek de yemek ihalesini iptal etmişti

Ekonomide yaşanan olumsuz gelişlemeler, fiyatlardaki aşırı artış, kurumların rutin ihalelerinin birçoğunun iptal edilmesine neden oluyor. Son olarak İBB şirketlerinden Halk Ekmek, personele bir yıl boyunca verilecek yemek için açtığı ihaleyi, gelen yüksek tekliflere ödenek yetmediği için iptal etmişti.