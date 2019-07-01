İstanbul, tramvayda ayakta yolculuk eden ‘başkan’ gördü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün valilikteki görüşmesinden çıktıktan sonra tramvaya binerek ayakta yolculuk etti ve halkla sohbet etti. İmamoğlu, tramvaydan belediye binasına kadar yürüyerek giderken, yolda çok sayıda vatandaş ile sohbet etme imkanı buldu. Bu sırada bir vatandaş, ”Allah razı olsun. Halkın içine katıldı” dedi.

Ekrem İmamoğlu, tramvayda, ayakta vatandaşlarla sohbet etti. Fotoğraflar: İBB

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret eden İmamoğlu, 1 saat 10 dakika süren ve basına kapalı yapılan toplantı sonrası, Cağaloğlu’nda bulunan valilik binası altındaki Gülhane Tramvay İstasyonu’nda otomobilinden indi. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, bir anda etrafını kuşattı. Bazı vatandaşlar İmamoğlu ile ‘selfie’ yaparken, bazı vatandaşlar da yakınlarını cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla İBB Başkanı ile buluşturdu.

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İmamoğlu, yoğun ilgi altında Gülhane İstasyonu’ndan tramvaya bindi. İmamoğlu’nu vagonda gören yolcular, kısa bir şaşkınlıktan sonra İmamoğlu ile sohbete koyuldu. İmamoğlu, kalabalık içerisinde ayakta yaptığı yolculuk boyunca vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi ve onlara ulaşımla ilgili projelerinden söz etti. Bu sırada bir vatandaş, “Öğrenciler için bir şey yapmayacak mısınız” diye sorunca İmamoğlu, “Yaptık. Öğrenci kartlarını 40 TL’ye indirdik” yanıtını verdi. İmamoğlu, gazetecilerin İstanbul’un trafik sorunu ile ilgili sorularını da vagon içerisinde kalabalık arasında yanıtladı. Bu sırada bir vatandaş, “Gönüllerimizdesin Başkan” derken, başka bir vatandaş da “Allah razı olsun. Halkın içine katıldı” dedi.

‘Sürekli halkın içine gir başkanım’

İmamoğlu, Laleli İstasyonu’nda tramvaydan indi ve İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasına yürümeye başladı. Yol güzergahındaki yayalar kadar araç kullananlar da İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Bir taksici, “Her şeyi çok daha güzel yap Başkan”, bir halk otobüsü şoförü de “Her şey çok güzel olacak” şeklinde araçlarından seslenerek İmamoğlu’na destek verdi. Esnaftan bazıları da İmamoğlu’nu iş yerlerine çay içmeye davet etti. Belediyede randevuları olduğunu belirten İmamoğlu, esnafa, bir sonraki sefer dükkanlarına gelme sözü verdi. Bir esnaf, İmamoğlu’na “Adam geliyor, adam” derken, bir vatandaş da telefonda eşiyle konuşmasını istedi. İmamoğlu, isteği kırmadı ve vatandaşın eşiyle konuştu. Bir başka vatandaş da İmamoğlu’na “Böyle halkın içine gir sürekli Başkanım. Millet seni görsün” dedi. Laleli’den Saraçhane’ye, yoğun ilgi nedeniyle zorlukla ulaşan İmamoğlu’nu, İBB önünde de kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile 1 saat 10 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapılmadı.