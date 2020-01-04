İstanbul trafiğini ‘yeğenine soran’ ulaştırma bakanına İmamoğlu yanıtı: Komedi filmi…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, ‘yeğeninden aldığı bilgi’ ile İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğinin ‘çok yoğun’ olduğunu ve iki yaka arasındaki deniz seyahatinin ‘yarım saat sürdüğünü’ öne sürerek ‘Kanal İstanbul gerekli’ diyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a, “Yorumu vatandaşa bırakıyorum. Komedi filmi gibi” diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, ‘Kadın Muhtarları Dinliyoruz’ toplantısında. Fotoğraf: DHA

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz’ toplantısı arasında sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul’a ilişkin Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Yeğeninin kendisine ilettiği bir bilgiyi de paylaştı. Deniz trafiğinin yoğun olduğunu bu nedenle Kanal İstanbul’a gerek olduğunu söyledi” hatırlatmasına şu yanıtı verdi: “Artık Ulaştırma Bakanı’na bu konularda cevap vermeyi de kendime sıkıntı olarak görüyorum. Çünkü üzülüyorum. Her defasında üzüldüğümü de dile getiriyorum. Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum yeğeninin, ama yeğeninin fikri ile İstanbul’un Türkiye’nin en büyük en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum.”

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İmamoğlu, “Şehir hatlarında trafik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele, bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı diyorsa ki, ‘15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli’. Gerisinin kanaatini vatandaşa bırakıyorum.”

İmamoğlu'ndan "Yeğenim deniz trafiği var dedi" diyerek Kanal İstanbul'u savunan Ulaştırma Bakanı'na: Komedi filmi gibi pic.twitter.com/T0BzVfBfyp — Yol TV (@YolTV) January 4, 2020

‘Kanal İstanbul Protokolü iptalinin hukuki süreci devam ediyor’

İmamoğlu, “İBB ve iki bakanlık arasında 2018 yılında imzalanan ‘Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’ne meslek odaları tarafından açılan iptal davasında mahkeme ret kararı verdi. Protokol hukuku uygun bulundu. Değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna, “Süreç aslında devam ediyor. Yani bu bir sonuç değil. ‘Bir üst mahkemede incelenmek üzere’ diye bir karar bize ulaştı. Dolayısıyla istinaf süreci var. Süreç devam ediyor. Henüz hukuken tamamen netleşmemiş bir süreçle ilgili şimdiden konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.

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İmamoğlu, “Kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. İBB’nin protokolden çekilmesi ile bu mahkeme süreci arasında bağlantı var mı” sorusunu ise “Yok, onunla çok bağlantılı değil. Bizim çekilme sebebimiz, idari bir sıkıntı olması. Nedir o? Bir karar oluşturuyorsunuz, belediye başkanı olarak imza atıyorsunuz. Yetkisiz bir imza. Aradan iki-iki buçuk ay geçiyor ve meclis kararı alıyorsunuz. Bu doğru bir süreç değil. Hukuken doğru değil. Olmayan bir yetki ile bir protokol imzası atıyorsunuz. Düşünün ki, ben şimdi bir karar alacağım, yok yetkim ve üç ay sonra bunu meclisten geçireceğim. Bu olmuş bir şey değil. Doğru da değil. Bu yanlıştan ötürü, bu protokolden vazgeçtiğimizi ve doğru olmadığını ilettik. Bu benim kişisel sürece dair olumsuz bakışımla ilgili değil” şeklinde yanıtladı.