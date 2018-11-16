İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor: Sekiz öneri

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22’nci kez 17 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Festivalin bu yılki sloganı “Tiyatro bir kez yaşanır”.
Yurt dışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisi olacak.
Bu listeden öne çıkan yapımları sizin için derledik.
Müzik, dans ve ışıklar
Nederlands Dans Theater I
28 ve 29 Kasım, Zorlu PSM Ana Tiyatro
Bu yıl bolca dans gösterisi izleyeceğimiz festivalde 1959 yılından beri çağdaş dansa katkı sağlayan Nederlands Dans Theater I dört ayrı koreografiden oluşan bir dans maratonu sunacak. Böylece iki kez ‘En Etkileyici Koreografi’ dalında ödül almış bir topluluğu izleme fırsatımız olacak.
PIXEL
3 ve 4 Aralık, Zorlu PSM Ana Tiyatro
1990’ların hip-hop sahnesinin en etkin isimlerinden biri olan Mourad Merzouki’nin koreografisiyle ‘PIXEL’ büyüleyici bir dans, enerji ve ışık kombinasyonu vadediyor. Teknoloji ile birlikte dansa yeni bir boyut ekleniyor. Dansçılar dijital projeksiyon sayesinde sahneye yansıtılan ışıklar ile dans ediyor.
Biraz da gülelim
Komik Tiyatro
17 ve 18 Kasım, Uniq Hall
Oyuncularıyla ‘birlikte’ ve onların ‘üzerinde’ çalışmasıyla tanınan yönetmen Roberto Latini’nin yorumuyla ve güncel bir bakış açısıyla Carlo Goldoni’nin ‘Komik Tiyatro’sunu izleyebilirsiniz. Yönetmen, Goldoni’nin ‘commedia dell’arte’ tiplemelerinin ve maskelerinin ötesinde kendine has karakterler yaratmış.
Pss Pss
20 ve 21 Kasım, Caddebostan Kültür Merkezi
Sessiz sinema devrinin en önemli figürlerinden biri olan Charlie Chaplin’den ilham alan Compagnia Baccalà’nın iki çağdaş ‘clown’u sahneye taşıdığı gösterisi ‘Pss Pss’ seyircilerle buluşacak. Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatı ise hiç konuşmadan izleyiciyi güldürebilmek bu sanatın en üst noktası olsa gerek.
Roman karakterleri sahnede
Zebercet
27 Kasım, Oyun Atölyesi
Yusuf Atılgan’ın kült romanı Anayurt Oteli’nin başkarakteri olan ve ‘ne ölü, ne sağ’ bir yaşamın kahramanı Zebercet, tek kişilik bir oyun olarak Halil Babür tarafından yorumlanacak. Detaylarda boğulan, sürekli dibe giden, kızgın ama çaresiz bir karakter sahnede yalnız kalınca neler olacak kim bilir!
Artık Bir Davan Var
24 ve 25 Kasım, Yunus Emre Kültür Merkezi, Müşfik Kenter Sahnesi
Franz Kafka’nın yazdığı Şato’da kadastro memuru olan Bay K karakteri BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) tarafından ‘Artık Bir Davan Var’ adlı oyun ile günümüze taşınıyor. Kafka’nın dünyası ile günümüz dünyası arasında nasıl bir bağ var hep birlikte göreceğiz.
Shakespeare olmadan festival olmaz
Kral Lear
19 Kasım, Zorlu PSM Drama Sahnesi
2009-2011 yılları arasında sahnede Şekspir Müzikali ile karşımıza çıkan Haluk Bilginer bu kez Shakespeare’in tragedya kahramanı Kral Lear’a hayat verecek. İktidar ve de mülkiyet paylaşımı üzerine bol katmanlı bir klasik olan oyun güçlü kadrosu ile merak uyandırıyor.
Hamlet
22 ve 23 Kasım, Zorlu PSM Ana Tiyatro
Ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov ise Hamlet | Collage isimli oyunda 11 farklı Hamlet karakterine bürünecek. Bu performansı sahneye yerleştirilen küp şeklindeki bir tasarımının içinde Shakespeare’in diğer kahramanlarının hayaletleriyle birlikte sunacak.