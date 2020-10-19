İstanbul Tiyatro Festivali 24’üncü kez izleyiciyle buluşuyor: Hem sahneden hem çevrimiçi

14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda tiyatro severlerle buluşacak 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin biletleri cuma günü satışa çıkıyor.

Festival programındaki oyunlardan ‘Komik’. Fotoğraf: İKSV

Yurt dışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisini izleyicilerle buluşturacak festival ilk kez tiyatro severlere hem fiziki hem de çevrimiçi bir program sunuyor.

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Festivalin fiziki performansları Covid-19 önlemleri kapsamında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekanlarda görülecek.

Çevrimiçi performanslar ise festival süresince online.iksv.org adresinden izlenebilecek.

Festival salgın nedeniyle alışılmışın dışında bir program sunuyor.

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‘Dijital tiyatro’ kavramını sorgulayarak çevrimiçi platformda izleyiciyle buluşturacağı performansların büyük bir kısmı, dijital platform için özel olarak üretilmiş yapımlardan oluşuyor.

‘Podacto‘ yapımı iki farklı ses performansından izleyicinin çeşitli araçlarla dahil olacağı interaktif yapımlara birçok özgün proje bu yıl festival programına dahil edilmiş.

Festival ayrıca salgının Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki ağır etkisini biraz olsun hafifletmek amacıyla bu yıl yerli yapımlara geniş yer ayırıyor.

Bu yıl festivalin onur ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a sunulacak.

Biletler cuma sabahı 10.30’dan itibaren biletix’te satışta olacak.