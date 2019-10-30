İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ambulansı çalındı

Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi’ne ait bir ambulans gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı bulmak için arama başlattı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde gece saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda, hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansın park alanından çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi.

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Hastane yetkililerinden bilgi alan polis, hırsızların kaçış güzergahlarında önlem aldı. Cadde üstünde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptı ancak çalınan ambulansın park halindeki ambulans olmadığı anlaşıldı.