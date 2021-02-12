İstanbul Ticaret Odası başkanı: TL rekabetçi bantta tutulmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Lirası’nın ‘rekabetçi bir bantta tutulmasına özen gösterilmesi’ gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TL karşısında geçen yılın son altı ayında tırmanan, kasımda 8.52’ye kadar yükselen ABD Doları, daha sonra hızlı bir düşüş trendine girerek 7 lira seviyesine kadar gerilemişti.

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İTO”nun şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Avdagiç, istikrarlı ve alım gücü yüksek TL’nin herkesin istediği olduğunu dile getirdi.

İTO başkanı, buna karşılık, döviz kurlarındaki hareketliliğin, tüccarın da ihracatçının da fiyat tutturmada, dolayısıyla rekabette zorluklar yaşamasına neden olduğunu ifade etti.

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl ki döviz kurlarında aşırı tırmanış, piyasa ve şirket bilançolarımız üzerinde tahribata neden oluyorsa, aynı hızla yaşanan değer kayıpları da tahripkar oluyor. Tıpkı tansiyonun bir inip bir çıkmasının insan bünyesini tehdit etmesi gibi, kurlardaki hareketlilik de ticarette riskleri yükseltiyor, piyasayı zorluyor. Ayrıca düşmeye devam etmesi halinde döviz fiyatları dolara meyli tekrar alevlendirme tehlikesi barındırıyor. Bu, döviz tevdiat hesaplarında beklenen çözülmeyi, ekonomi yönetimimizin üzerinde ısrarla durduğu ‘ters dolarizasyon’ açılımını da riske sokabilir.”

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‘Rekabetçi bant’ mesajı

İTO başkanı, TL’nin hızla değer kazanması ve değer kazanmaya devam etmesinin ihracat cephesinde de sıkıntılara yol açacağını savunarak “Döviz kurlarındaki hareketliliklerin, üretime dönük yatırım tercihlerini etkilemesi bizim açımızdan kayıplar oluşturabilir” ifadesini kullandı.

Avdagiç şunları kaydetti: “İthalatın ise tekrar ölçüsüzce artmasını tetikleyerek, yerli üretimi koruma çabalarının heba edilmesine neden olabilir. Dolayısıyla hem ara malında, hem de tüketim mallarında ithalatı makul düzeylerde sınırlamak için TL’yi rekabetçi bantta tutmaya özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca yüksek faiz düzeylerinin beraberinde getirdiği ani kur düşüşü, yabancı yatırımcıya kârlı bir çıkış fırsatı sağlıyor. Bundan kaçınmamız lazım.”

Yeni anayasaya destek

Avdagiç, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira, diğer yerlerde ise aylık 500 lira kira desteği sağlandığını aktararak desteğin İstanbul için artırılmasını, sadece esnaf ve gerçek kişi tacirlerle sınırlı kalmamasını talep etti.

İTO başkanı, yeni anayasa çalışmasına ilişkin de şunları söyledi: “Yakında açıklanacağı duyurulan hukuk ve ekonomi reformuyla cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı yeni anayasa çalışmalarının Türkiye’ye yeni bir vizyon katacağına inanıyoruz. Türkiye ilk defa anayasa değişikliği yerine, baştan sona sivil anlayışla yoğrulmuş bir anayasaya kavuşacaktır.”