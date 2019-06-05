İstanbul Ticaret Borsası başkanı: Soylu’yu protesto edenler de ‘Pontus’

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden vatandaşlara ‘Pontus‘ dedi.

Fotoğraf: Twitter

Bayram kutlamaları kapsamında Trabzon’a giden Soylu, havalimanında Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen bir grup vatandaş tarafından ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganlarıyla protesto edilmişti. Bir vatandaşın da ‘akıllı ol Soylu’ demesi üzerine içişleri bakanı ‘artistlik yapma’ diye cevap vermişti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya memleketi Trabzon’da İmamoğlu protestosu yapıldı. Bakan Soylu vatandaşa, “ Artistlik yapma” diye tepki göstereli birkaç saat oldu pic.twitter.com/vMYb9Fjafd — Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatolduson) June 4, 2019

Kopuz, bakanı savunarak ilk başta sosyal medya hesabından “Süleyman Soylu’yu protesto eden gruba bakın, tamamı Ekrem gibi müslüman gözüken Pontuslar” yazdı.

SÜLEYMAN Soyluyu protesto eden guruba bakın tamamı EKREM gibi müslüman gözüken Pontuslar Reklam June 4, 2019

Daha sonra ise ‘yanlış anlaşıldığını’ savunan Topuz, şu mesajı paylaştı: “Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz.”

Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz — Ç.Ali kopuz (@KopuzC) June 5, 2019