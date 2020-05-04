İstanbul Tabip Odası uyardı: Erken alınacak yanlış bir kararın bedeli ağır olur

İstanbul Tabip Odası haftalık ‘corona‘ raporunu açıkladı. Türkiye’nin dünyada vaka sayısı açısından sekizinci ülke olduğuna ve azalan hasta sayısına rağmen İstanbul’da tehlikenin sürdürdüğüne dikkat çekilen raporda, tedbirlerin gevşetileceğine dair gelen sinyaller konusunda uyarı yapıldı: “Erken dönemde alınacak yanlış bir kararın bedeli ağır olur.”

‘Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık’ başlıklı haftalık rapolar yayınlayan İstanbul Tabip Odası’nın 27 Nisan-3 Mayıs raporundan önce çıkan maddeler şöyle:

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*Önceki hafta 23-27 Nisan arasında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından 27 Nisan gününden itibaren sokakların eskiye göre daha canlı, trafiğin daha yoğun olduğu gözlendi.

*Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7.428 olarak açıkladı. Bizim sahadan edindiğimiz bilgilere göre İstanbul’da şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 4.500’ün üzerinde.

*Eczanelerden dağıtılacağı açıklanan maskelerle ilgili geçtiğimiz hafta İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada herhangi bir kamu kurumunda çalışanların maskeleri çalıştıkları kurumdan, bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışanların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri bildirilip bu vatandaşların eczanelerden maske talebinde bulunmamaları rica edildi. Kamu kurumlarına ve işyerlerine nasıl ve ne zaman maske dağıtılacağı ise yetkililer tarafından açıklanmadı.

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* Maske satışının ‘karneye bağlanması‘ (aile hekimlerinin yanı sıra) muayenehane hekimi meslektaşlarımızı da fevkalade mağdur ediyor. Satışı yasak olduğu için piyasadan sağlayamıyorlar, ‘özel muayenehane‘ oldukları için Sağlık Müdürlüğü de kendilerine maske temin etmiyor.

*Salgın artış hızının yüksek olduğu dönemde “artacak ihtiyacı karşılayabilmek için” gerekçesiyle başlatılan Atatürk Havalimanı’ndaki niteliği ve akıbeti meçhul ‘sahra hastanesi‘ inşaatı, salgının sönümlenmeye başladığı ilan edilmesine rağmen son hızla devam ediyor.