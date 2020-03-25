İstanbul Tabip Odası: Aile sağlığı merkezleri salgına karşı hazırlıksız

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmesinde, aile sağlığı merkezlerinin mücadele için hazırlıksız ve ekipman bakımından yetersiz olduğunu belirtti.

Türkiye’de Covid-19 salgınında dün itibarıyla vaka sayısı 1872, hayatını kaybedenlerin sayısı 44 olmuştu.

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Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’ta aldığı kararla bu tarihten 14 gün öncesine kadar, riskli sayılan ülkelerde bulunan öğrenci ve çalışanların pasaportlarıyla aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün raporlu ya da izinli sayılmasının önünü açan bir karar almıştı.

‘Aile hekimlerine gidin’ çağrısı sağlık merkezlerini çökertir

24 Mart’ta düzenlenen elektronik ortamdaki toplantının ardından yayınlanan açıklamada İstanbul’da 24 aile sağlığı merkezi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, salgın sürecinde birinci basamakta uyulmasını istediği düzenlemenin yetersiz olduğu, uygulamalarda sorunlar yaşandığı, şüpheli vakalara test yapılamadığı, ikinci basamağa sevklerin 112 aracılığıyla yapılmasında zorluklar yaşandığı, birçok ikinci basamak hastanede yeterli hazırlığın olmadığı ve henüz testlerin bile yapılamadığı ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara aile hekimleri tarafından evlerine gidilerek sağlık hizmeti verilmesi yönündeki genelgesi ‘talihsiz’ olarak değerlendirilirken, bunun aile sağlık merkezlerinin ‘çökertilmesi’ anlamına geldiği belirtildi.

Ücret kesintileri kaldırılsın, ekipman temin edilsin

Covid-19 pozitif olup istirahat raporu alan ve karantinada bulunan aile sağlığı merkezi çalışanlarından mesai yapamadığı süre için uygulanacak ücret kesintisinin kaldırılması, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sağlık çalışanlarına ek ödemeden aile hekimleri ve çalışanlarının da yararlandırılması, negatif performans kesintilerinden vazgeçilmesi ve sağlık çalışanlarının kendini koruyabilmesi için yeterli ve uygun düzeyde koruyucu ekipmanın bakanlık tarafından acilen temin edilmesi çağrısında bulunuldu.