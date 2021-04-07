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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Tabip Odası acil tedbir istedi

Covid-19 vaka sayısının tırmanışa geçmesi üzerine İstanbul Tabip Odası beş acil tedbir alınmasını istedi.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Bu akşam açıklanan rama ise 54 bin 740.

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Altı haftada Türkiye genelinde vaka sayısının 10 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Odası acilen alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

  1. Yaygın test/hızlı aşılama
  2. Ekonomik-sosyal destekli kapanma/kademeli-kontrollü açılma
  3. Sistematik filyasyon/etkili izolasyon
  4. Acil kamulaştırma/yeniden sosyalizasyon
  5. Şeffaf yönetim/insan hakları merkezli pandemi mücadelesi

Son 24 saat: 54 bin 740 vaka, 276 can kaybı

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Akşam Postası / 7 Nisan 2021

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