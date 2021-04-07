İstanbul Tabip Odası acil tedbir istedi

Covid-19 vaka sayısının tırmanışa geçmesi üzerine İstanbul Tabip Odası beş acil tedbir alınmasını istedi.
Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Bu akşam açıklanan rama ise 54 bin 740.
Altı haftada Türkiye genelinde vaka sayısının 10 kat arttığına dikkat çeken İstanbul Odası acilen alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:
- Yaygın test/hızlı aşılama
- Ekonomik-sosyal destekli kapanma/kademeli-kontrollü açılma
- Sistematik filyasyon/etkili izolasyon
- Acil kamulaştırma/yeniden sosyalizasyon
- Şeffaf yönetim/insan hakları merkezli pandemi mücadelesi