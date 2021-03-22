İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptali için dava açıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin iptali için Danıştay’da dava açıldı.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

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Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sözleşmenin feshedilmesinin mahkemeye taşındığıını duyurdu.

Eminağaoğlu “Dün bir TV programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Danıştay’da dava açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Avukat boş dilekçe örneğini de isteyenlerin kullanmaları için sundu.

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Davanın bir kadın müvekkili adına açıldığını belirten Eminağaoğlu, davalının, Danıştay kararlarından hareketle ‘Cumhurbaşkanı‘ değil, ‘Cumhurbaşkanlığı‘ olarak gösterildiğini ifade etti.