‘İstanbul Sözleşmesi’ gitti, ‘Ankara Sözleşmesi’ geliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetin ‘Ankara Sözleşmesi’ adıyla yeni bir çalışma başlattığını söyledi.

Türkiye, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilmişti.

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A Haber’de canlı yayına katılan AKP’li Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nin gelinen noktada ‘ayrışma ve kutuplaşma’ya yol açtığını, bunun kendilerini “İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır” noktasına getirdiğini dile getirdi.

Kaya, Türkiye’nin hukuku, iç mevzuatı ve anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşündüklerini belirterek, ‘Ankara Sözleşmesi’ ya da ‘Ankara Mutabakatı’ isminin verileceği yeni bir çalışmanın ortaya konacağını dile getirdi.

AKP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah yeni bir çalışmayı toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Özellikle muhalefetin konuyu çok yanlış boyuta çektiğini görüyoruz. Muhalefet kadınları istismar etti. Biz kadınlarımızı koruyucu reformları hayata geçiriyoruz. Değerlerimizi önceleyen yeni bir mutabakat üzerinde çalışıyoruz. AK Parti her zaman ailenin yanında oldu. Bizim derdimiz aileyi, kadını ve toplumun her bir ferdini korumak. Şiddet asla meşrulaşmayacak.”

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