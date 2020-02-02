İstanbul sokaklarından gözlem: Maske takanların çoğu yabancı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü henüz Türkiye’de görülmedi ancak bazı kişiler maske takarak sokağa çıkmaya başladı.

Fotoğraflar: DHA

Wuhan kentinde geçen yılın aralık ayında ilk kez görülen virüs nedeniyle 300’den fazla insan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de küresel çapta acil durum ilan etti. Çin’de herkes maskeyle sokağa çıkarken, benzer önlemler farklı ülkelerde de anıldı.

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Türkiye’de şimdiye dek corona virüsü tanısı konan bir hasta yok. Solunum yoluyla da bulaşabilen virüsten korunmak isteyen bazı kişiler maskeyle sokağa çıkmaya başladı.

DHA’nın haberine göre İstanbul’da maske takanların büyük çoğunluğu yabancı. Çin’in Xi’an kentinden 42 yaşındaki Chen Zaipeng, maske takmadaki amacının sadece kendilerini korumak değil “Biz önlemimizi aldık, bizden korkmayın” mesajı vermek olduğunu da söyledi.

Çinli turist “Burada kimse bize bir tepki vermedi, bizi görüp kaçan olmadı” derken, Japon Katsuya Yamazaki ise “Çok endişeliyim. Korkuyoruz. Japonya’dan çıktığımda ‘Daha iyi’ oldu diye düşündüm ama burada da çok Çinli olduğunu gördüğüm için maske takıyorum” ifadelerini kullandı.