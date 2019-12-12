İstanbul Şehir Üniversitesi’nde haciz işlemi yapıldı

Ali YILMAZ

Bir süredir gündemde olan İstanbul Şehir Üniversitesi hacizlik oldu. Promosyon ürünleri üreten bir şirket, ödemesini alamayınca icra müdürlüğüne başvurdu. Üniversitenin merkezinde dün haciz işlemi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üniversiteye hazine arazisini tapusuyla devrettiğini, Halk Bankası’nın üniversiteye kredi verdiğini söylemiş; Davutoğlu’nun yanısıra eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı ve eski bakan Mehmet Şimşek’i dolandırıcılıkla suçlamıştı.

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Halkbank’a 417 milyon liralık borcuyla siyaset gündemine de giren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde dün haciz işlemi yapıldı. Üniversiteye promosyon ürünü satan Gimel Hediyelik Eşya ve Büro Gereçleri Paz. Şirketi, 37 bin 525 liralık alacağı için icra takibi başlattı.

İstanbul 2. İcra Müdürlüğü’nün kararı sonrası üniversite merkezinin olduğu Kartal’daki merkez binada yapılan haciz işleminde binada bulunan para sayma makinesi, üç dizüstü bilgisayar, bir adet yazıcı ile kasadaki 6 bin 390 lira haczedildi.

Haciz kararı verilen eşyalar, yeddi emin olarak üniversitenin Mali İşler Direktörü Eyüp Yılmaz’a teslim edildi.

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Üniversitenin merkez binasında yapılan haciz işleminin yanı sıra, Kartal ve Tuzla’da bulunan 16 parsel araziye de, Gimel Hediyelik Eşya adına şerh kondu.