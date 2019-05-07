İstanbul seçimlerinde gözler ‘diğer’ adayların oylarında

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararı almasından sonra gözler 31 Mart’ta az oy alan diğer partilerin adaylarının ve bağımsızların oylarına çevirildi.

Fotoğraf: Reuters

Seçime katılan partilerden TKP, TKH ve EHP adayları 23 Haziran’da yenilenecek seçimlerde CHP’li Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı. Saadet Partisi adayı ise İmamoğlu lehine çekilmeye hazır olduğunu, bunun için partisinin kararını beklediğini duyurmuştu.

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Diğer yandan, YSK kararına sert tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile CHP yetkililerinin 8 Mayıs sabahı konuyu görüşmek üzere toplanacağı bildirilmişti. Saadet Partisi’nden sonra DSP’nin, CHP geleneğine yakın bir parti olarak 31 Mart’ta aldığı oy oranına bakıldığında, az farkla tamamlanan bir seçim için önemli oy sayısına sahip olduğu görülüyor.

31 Mart’ta CHP-İYİ Parti ile AKP-MHP oyları dışında diğer partilerin ve bağımsız adayların, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde aldıkları oy sayıları şöyle:

Saadet Partisi: 103 bin 300

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DSP: 30 bin 817

BTP: 27 bin 238

DP: 22 bin 545

Vatan Partisi: 17 bin 377

TKP: 10 bin 492

Bağımsızlar: 14 bin 532

Böylece ‘diğer’ partilerin ve bağımsızların toplamda 226 bin 301 oyu bulunuyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım arasında yaklaşık 14 bin oy fark var.