İstanbul seçimleri: Taraflar son 24 saatte ne dedi?

AKP’nin sonuçlara itirazıyla başlayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenebileceğine söylemesiyle yeni bir düzleme taşınan İstanbul yerel seçimlerine ilişkin tarafların son 24 saatte söylediklerini derledik.

9 Nisan, 14:27

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul’un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, oy sayım sürecinin daha fazla uzamamasını umut ettiğini belirterek, “İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli” dedi.

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14:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına itirazların sonuçlarının alınması gerektiğini, toplum vicdanı için yeni bir seçim yapılabileceğini söyledi.

13:12

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasını talep edeceklerini açıkladı. Yavuz, “51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yok. İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz” dedi.

Yavuz şu ifadeleri kullandı: “Olağanüstü itiraz yolunu kullanarak diyeceğiz ki ‘Seçimin sonucunu çok net etkileyecek olaylar ve haller var.’‘İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz’ diyeceğiz.”

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13:01

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden de sorumlu iktidarın görevini düzgün yapamadığı görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ’13-14 bin oy’ açıklamasına cevaben ise Öztrak şunları söyledi: “Kendilerinin iki üç oyla kazandığı, bizim 15 oyla kaybettiğimiz yerler var. Bu bir kriter değil. Erdoğan 1994’te seçildiğinde yüzde 25 ile belediye başkanı omuştu. İmamoğlu İstanbul’da oyların yüzde 49’unu almış durumda. Erdoğan yüzde 34’le başbakan olmuştu. İstanbul’un yarısını almış bir adaya kusura bakma sen İstanbul’u yönetemezsin denemez.“

11:31

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yargı süreci devam ederken İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama ‘yapmama’ yönündeki tavrını sürdürdü: “YSK toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip beş parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.”

09:45

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde AKP’nin ‘seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı’ iddiası üzerine polis operasyon başlattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Büyükçekmece’ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adreslerinin anaokulu, TIR garajı, boş arsalar ve inşaatların gösterildiğini iddia etmişti.

00:28

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’nın AKP’nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddettiğini, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

8 Nisan, 23:50

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun medya gruplarını tehdit ettiğini öne sürerken, İstanbul Barosu’nu da eleştirdi.

22:34

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, oy farkının 14 bin 848’e indiğini öyledi.



12:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “13-14 bin oyla kimsenin kazandım deme hakkı yok” diyerek seçimde ‘organize usulsüzlük’ yapıldığını öne sürüp ‘yeniden seçim’in günde gelebileceğini söyledi.