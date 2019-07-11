İstanbul seçiminin sonuçları Resmi Gazete’de yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul seçiminin sonuçlarını Resmi Gazete’de yayınladı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan sonuçlara göre, 8.7 milyon geçerli oyun kullanıldığı seçimde, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 742 bin 82 oyla yüzde 54.22, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adatı Binali Yıldırım 3 milyon 936 bin 68 oyla yüzde 45 oy aldı.
Kararda, ayrıca, 2 Haziran’da yenileme seçimleri yapılan; Adıyaman/Kesmetepe beldesi, Artvin/Yusufeli ilçesi, Denizli/Honaz ilçesi ile Kırıkkale/Keskin ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin toplu sonuçlar da yer alıyor.