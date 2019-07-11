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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul seçiminin sonuçları Resmi Gazete’de yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul seçiminin sonuçlarını Resmi Gazete’de yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan sonuçlara göre, 8.7 milyon geçerli oyun kullanıldığı seçimde, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 742 bin 82 oyla yüzde 54.22, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adatı Binali Yıldırım 3 milyon 936 bin 68 oyla yüzde 45 oy aldı.

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Kararda, ayrıca, 2 Haziran’da yenileme seçimleri yapılan; Adıyaman/Kesmetepe beldesi, Artvin/Yusufeli ilçesi, Denizli/Honaz ilçesi ile Kırıkkale/Keskin ilçesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin toplu sonuçlar da yer alıyor.

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