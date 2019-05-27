İstanbul seçimi aday listesi kesinleşti: Pusuladan dört parti ve beş bağımsız eksildi

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde dört parti adayı ve 17 bağımsız aday yarışacağı kesinleşti.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarışa tekrar girme kararı veren adaylarla ilgili kesin listeyi belirledi. 23 Haziran’da oy pusulasında millet ittifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, cumhur ittifakı adayı AKP’li Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yer alacak. Ayrıca 17 bağımsız aday da yarışa katılıyor.

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31 Mart seçimlerinde oy pusulasında sekiz parti, 22 de bağımsız aday yer alıyordu.