İstanbul Sanayi Odası: Tüm sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalı, ayrım yapılmamalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, corona virüsü salgını ile mücadeleye yönelik açıklanan ekonomik destekler kapsamında tüm sanayi sektörlerinin mücbir sebep kapsamına alınması ve sektörel ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçıvan, salgın ile mücadeleye yönelik açıklanan ekonomik destekler kapsamında sanayicileri en olumsuz etkileyen konunun, mücbir sebebin sektörel anlamda dağılımı olduğuna dikkat çekti.

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Bahçıvan, “Mücbir sebepte NACE’ye göre sektörel ayrımlar yapmak, fedakarlık ve beklentilerin eşit dağılımı anlayışına uymuyor. Bu zor günlerde Türk sanayisinin NACE üzerinden ayrımcılık lüksü yok” dedi.

Avrupa’da ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması NACE kodu ile yapılıyor.

“Birbiriyle iç içe geçmiş sektörler arasında ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalı” diyen Bahçıvan ayrıca, TOBB’un koordinasyonunda önceki yıllarda uygulanan, piyasa şartlarına oranla daha uygun faizli ‘Nefes Kredisi’nin bu dönemde de uygulanması için İSO olarak katkı vereceklerini ifade etti.

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Bahçıvan sanayicilerin taleplerini şu şekilde aktardı: “İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalı. Ayrıca kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm gün sınırlamaları kaldırılmalı.”

Bahçıvan, sanayicilerin diğer taleplerini şöyle sıraladı:

*Başta KDV alacakları olmak üzere özel sektörün devletten olan alacakları hızla ödenmeli, KDV alacaklarımız bir kefalet enstrümanı olarak kullanılabilmeli.

*KGF limitleri şirketlerin geçmiş kullanımlarına ve limitlerine bakılmaksızın süratle açılmalı.

*Getirilen son çek düzenlemesinin piyasada oluşturduğu karışıklık ve haksızlık giderilmeli.

*Başta çalışmaya devam eden sektörler olmak üzere sanayiye enerji desteği sağlanmalı, enerji yoğun sektörlerde elektrik-doğalgaz ödemeleri 6 ay ertelenmeli, diğer sektörlerde taksitle ödeme imkanı getirilmeli.

*Çalışmaya devam eden sektörlerin lojistik ihtiyaçları aksamadan giderilmeli; bu süreçte özellikle hava ve denizyolu kargo taşımacılığında ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımlar engellenmeli.

*Geçici vergi ödemesi mutlaka kaldırılmalı.

*Hala kamu bankalarının üzerinde ciddi bir yük bulunmakta; çalışma saatlerinin kısaldığı, çalışan sayısının da azaldığı göz önüne alındığında belli bir süre vergi ödemelerinin özel bankalara da yapılabilmesi imkanı getirilmeli.

*Eximbank kredilerinde sağlanan desteklerin kapsamı genişletilmelidir.

*Gümrüklerde ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmeler giderilmelidir.

*İhracatçılara sağlanacak olan stok finansman süreci netleştirilmeli