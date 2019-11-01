İstanbul polisinden çakar lamba denetimi: Yasak bugün başladı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, çakar lamba yasağının başladığı bu sabah kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Fotoğraf: DHA

Denetim sırasında, yakaya iliştirilen, sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun ‘giyilebilir kamera’lar da devredeydi. GSM hatları üzerinden anlık veri ileten yaka kameraları sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan sorunların, şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Denetimler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi’nden de canlı olarak takip ediliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

Yasağı delmenin 2 ila 4 bin lira cezası var

Yetkisi olmadığı halde çakar kullanan kişilere 2 ila 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak.

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Çakar sistemini ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.