İstanbul parkları ‘yeşilleniyor’: Moda Sahil’e bank gelecek, Maçka Parkı havuzu yıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda yaklaşık 4 milyon metrekarelik yeni park alanı oluşturacak, yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik park alanını da revize edecek. İBB’nin en büyük park projesi Hacıosman Korusu olacak.

Yenilecek yerlerden Maçka Demokrasi Parkı’ndaki havuz yıkılacak.

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Habertürk’ten Mehmet Demirkaya’nın haberine göre, yeni park alanları oluşturmak ve var olanları da yenilemek için üç ihale açtı. İhaleler, 18 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

İstanbul genelinde yapılacak yeni parkların toplam alanı 4 milyon 120 bin 224 metrekareyi buluyor. Revizyonu yapılacak olan parklar ise 1 milyon 360 bin 750 metrekarelik alanı kapsıyor.

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İstanbul’a yapılacak yeni parkların en büyüğünü Sarıyer Hacıosman Korusu oluşturuyor. 1 milyon 89 bin 763 metrekarelik koru alanı park olarak düzenlenecek. Park alanında piknik, ateşsiz piknik, macera parkı, çocuk oyun alanları, spor alanları, seyir terası, doğa parkı, kayboluş parkı, kafeteryalar ve iki doğal gölet bulunacak. İdari binaların yanı sıra bisiklet kiralama ünitesi de bulunacak.

İBB’nin yapacağı yeni parklardan bazıları şöyle: “Bağcılar’da Hacı Bektaşi Veli Parkı, Kırklar Cemevi arkasına Demirkapı Parkı. Bayrampaşa’da Muzaffer Öztekin Parkı. Ümraniye’de Osmangazi Koru Parkı. Şile’de Meşrutiyet Mesire Alanı ve Çamlık Parkı. Üsküdar’da Harem Korusu. Küçükçekmece’de Menekşe Sahil Parkı. Çekmeköy’de Reşadiye Mesire Alanı ve Muhsin Yazıcıoğlu parkları. Pendik Yaşam Korusu. Sultangazi’de Kırkçeşmeler Mevki’nde Alibeyköy Deresi’nin çevresi.”

İBB’nin revize edeceği parkların başında Moda Sahil de geliyor. İnciburnu Parkı’na 49 kameriye birçok bank yerleştirilecek. İki çeşme onarılacak, tuvalet kullanılır hale getirilecek. Parka kaykay pisti yapılacak, merdivenler yenilenecek, hizmet binası arkasındaki mezbelelik ve köpek kulübeleri kaldırılacak. Parka yeni ağaçlar dikilecek.

Revize edilecek parklar arasında Aşiyan Parkı, Sururi Parkı, Bizans Çöplüğü alanı, Hasdal Kemerburgaz Yolu Ağaçlandırma Projesi, Sarayburnu Parkı, Edirnekapı Sur önü, Maçka Demokrasi Parkı, Yıldız Hasbahçe de bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, karayolu tüneli nedeniyle bir bölümü kazılan ve tünel projesi için ağaçların taşındığı Maçka Demokrasi Parkı’nı yenilenecek parklar arasına aldı. Yürüyüş yolları yenilenecek, yeni banklar ve çöp kutuları konacak, kültür fizik aletleri yerleştirilecek. Dört kuleli oyun aleti de yerleştirilecek olan parkın yenilenmesi projesinde ayrıca “Alandaki kaskatlı havuz, ahşap kaplamalı yapılar, mevcut sert zemin ve girişlerdeki sütunların yıkımı yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

Revizyon projeleri kapsamında aralarında Taksim Gezi Parkı’ndaki süs havuzunun da bulunduğu İstanbul’daki 80 süs havuzu yenilenecek.

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