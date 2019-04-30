İstanbul oy nöbetinde birinci ay: Polis bekliyor, partililer zaman zaman uğruyor

İstanbul’daki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) değerlendirmesi sürerken, oy torbalarının başında bir aydır tutulan nöbet sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye 31 Mart günü sandık başına gitti. İstanbul’da 8 milyon 866 bin 620 kişi oy kullandı. YSK’ya yapılan itirazlar sürerken oy sayımının tamamlanmasıyla il seçim kurulu mazbatayı 17 Nisan’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na verdi. AKP, İstanbul için olağan üstü itirazda bulundu.

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YSK itirazları değerlendirirken oy torbalarının bulunduğu noktalarda polisin nöbeti sürüyor.

Polis yaklaşık bir aydır gece gündüz oy torbalarının başında nöbette. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen alanlara zaman zaman parti temsilcileri uğruyor.

YSK’nın vereceği karara göre oy torbaları, ilçe seçim kurullarının depolarına kaldırılarak muhafaza altına alınacak. Yasa gereği iki yıl boyunca muhafaza edilecek seçim torbaları, daha sonra YSK’nın talimatıyla Devlet Malzeme Ofisi’nin geri dönüşüm bölümüne verilerek imha edilecek.

