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Yaramazlara biraz batar!

‘Benİstanbul’, Nancy’ye taşındı: Tezatlarla dolu kareler

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‘Benİstanbul’ kulübü fotoğrafçılarının çektiği tezatlarla dolu 46 İstanbul karesi Fransa’da, Nancy Bienali’nde sergilenmeye başladı.

Fotoğrafçı Niko Guido’nun öncülüğünde kurulan ‘Benİstanbul’ fotoğraf kulübü, ‘İstanbul Kontrast Projesi’ ile Nancy Bienali’ndekini yerini aldı. Fotoğrafların sergilendiği 20. Nancy Görsel Bienali’nin bu yılki konusu ‘Büyük Röportajlar’; yani bir konuyu fotoğraflarla anlatmak… ‘Benİstanbul’ fotoğraf kulübü de bu başlığa uygun olarak, İstanbul’un değişen ve tezatlar içeren yüzünü anlatmak üzere yola çıktı.

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Sergi, ziyaretçileri birbirine karşıt görüntülerden oluşan ‘yeni İstanbul’ üzerine düşünmeye çağırıyor. Bienal 18 Mayıs’a kadar devam edecek.

‘Benİstanbul’un amacı, katılımcıların çektiği karelerle İstanbul’un tanığı olmak. Projeye katılan fotoğrafçılar yıl boyunca İstanbul’u çekiyorlar ve her yılın sonunda ortaya ‘Benİstanbul’ adlı bir kitap çıkıyor. Aslında bu, yaşam boyu sürecek bir proje. Guido ve katılımcıların hedefi bizden sonraki nesillerin de bu projeyi devam ettirmesi.

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