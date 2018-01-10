İstanbul müftüsüne göre cemaatler denetlenmeli: Meçhul kalması problem

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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini belirterek “Bu yapıların meçhul, gölgeli kalması problemdir” dedi.

AA’nın haberine göre Pendik’teki bir konferansta konuşan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet’in hedefleri, amaçları ve imkanları belli şeffaf bir kurum olduğunu belirterek bu özelliğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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Cemaatlerin de bu konuma gelmesi konusunda ısrarcı olmaları gerektiğinin altını çizen müftü, darbe girişiminin ardından yapılan Din İşleri Yüksek Kurulu olağanüstü toplantısında böyle bir karar alındığını da söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz şöyle devam etti: “Türkiye’de bu yapıların denetlenmesi için Meclis-i Meşayih benzeri bir kurum kurulmalı ve bunları denetleyebilmeli. Neyi denetleyecek? Mensuplarını denetleyecek, kaç kişi bunlar? Ekonomik şeffaflığını denetleyecek. Hedefleri nelerdir bunların, onlara bakacak. Bu yapıların meçhul, gölgeli kalması problemdir.”

‘Model olmalıyız’

Diyanet’in internet sitesinde yer almasının ardından tartışma konusu olan, dokuz yaşındaki çocukların evlendirilebileceğine dair yorumların yapıldığı sayfalara sözü getiren müftü, kurum hakkında olumsuz haberlerin çıktığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yılmaz şunları söyledi: “Diyanet olarak çok paniğe kapılmamamız gerekiyor. ‘Buluğun, namaz vb. dini vecibeler için önem arz ettiğini söyleyip, dolayısıyla burada anlatılan budur’ diyebilirdik. Onun için konuşan ama konuştuğunda da ses getiren ve yenilenen bir Diyanet olmak zorundayız. Model alan değil, model olan bir Diyanet olmak durumundayız.”