İstanbul müftülüğünden üniversitelere ‘işbirliği’ çağrısı: ‘Özel umre turları’ tanıtılsın

İstanbul müftülüğü tüm üniversitelere yazı göndererek ‘özel umre turları’nın tanıtılmasını talep etti.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre İstanbul’daki üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilerin ‘bilgi, görgü, tecrübe ve motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlamak için’ özel umre turu düzenlendiği belirtilerek, turla ilgili bilgilerin tüm fakülte ve yüksekokulların duyuru panosuna asılması istendi.

Ücretlerin kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlendiği umre turunda, sorumlu öğretim elemanın ücretsiz götürüleceği, maddi imkânı olmayan öğrencilerin ücretlerininse belediye ve STK’larca karşılanacağı aktarıldı.

Tura katılmak için, Türk Hava Yolları’nın mil programı ‘Miles&Smiles’ üyesi olma şartının arandığı da kaydedildi.