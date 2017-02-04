İstanbul Modern’in yeni sergisi ‘LİMAN’a rekor sayıda ziyaretçi

İstanbul Modern, yeni sergisi ‘LİMAN’la günlük ziyaretçi sayısında rekor kırdı. 2 Şubat Perşembe günü ‘LİMAN’ı 5 bin 546 gezdi.

İstanbul Modern’in kentin deniz ve limanlarla ilişkisini ‘resmeden’ yeni sergisi açılır açılmaz sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. 28 Ocak’ta başlayan ‘LİMAN’ı bir hafta içinde 16 bin sanatsever gezdi.

Ülker’in desteğiyle müzeye ücretsiz girilebilen perşembe günü ise İstanbul Modern’in günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. ‘LİMAN’ o gün tam 5 bin 546 kişiyi ağırladı.

Sergi, 19’uncu yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına alıyor. Farklı dönem ve disiplinlerden 34 sanatçı ve kolektifin resim, heykel, model, gravür, çizim, fotoğraf, video ve yerleştirmelerinden bir seçki sunan serginin küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu üstleniyor. ‘Liman’ kavramının sembolik ve metaforik açılımlarına da yer veren sergi, coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı olarak limanın görsel sanatlardaki yansımaları içeriyor.

LİMAN’da kimler var?

Sergide eseri bulunan sanatçılar şunlar: Nevin Aladağ, Meriç Algün Ringborg, Hüseyin B. Alptekin, Avni Arbaş, Volkan Aslan, Turgut Atalay, Antonio Cosentino, Darzanà (Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar), Hasan Deniz, Cevat Dereli, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Mıgırdiç Givanian, Ara Güler, Nedim Günsür, Nuri İyem, Özer Kabaş, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Volkan Kızıltunç, Muhsin Kut, Mıgırdiç Melkon, Yasemin Özcan, Serkan Özkaya, Sébah & Joaillier, Arslan Sükan, Hüsnü Tengüz, Cemal Tollu, Selim Turan, Ömer Uluç, xurban_collective (Güven İncirlioğlu, Hakan Topal), Mümtaz Yener, Fausto Zonaro.