İstanbul Modern’in ‘Şimdinin Peşinde’ sergisi sanal turla gezilebiliyor

İstanbul Modern’in 2018-2020 yıllarında Beyoğlu’ndaki geçici mekanında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi ‘Şimdinin Peşinde‘ artık sanal turla gezilebiliyor.

Fotoğraf: İstanbul Modern

Günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanan sergi insanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle olan ilişkisini tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor.

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Farklı coğrafyalardan 33 sanatçı bir araya geliyor

33 sanatçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan 42 yapıtı, insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkinin dinamiklerine odaklanıyor. Serginin diğer önemli bir ekseni de farklı değişimlerin yıkıcı boyutlarıyla baş etmeye çalışan insanın kendisine dönmesi, benliğini araması ve bilinçaltının derinlikleriyle olan ilişkisi.

Müzenin web sitesinden çıkılabilen sanal turda sergideki çalışmaların künyeleri ve sanatçıları hakkında bilgi veren butonlar da bulunuyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern’in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergide çalışmaları yer alan sanatçılar şöyle: Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu, Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, İpek Duben, Olafur Eliasson, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker, Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder.