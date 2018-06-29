İstanbul Modern’i ziyaret etmek için altı neden

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Karaköy’deki yeni binası tamamlanana kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği Beyoğlu’ndaki geçici mekânında faaliyetlerini sürdürüyor.

Şu günlerde İstanbul Modern’i ziyaret etmek için altı nedeni derledik.

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1. Beyoğlu’nda altı kat sanat

İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı Meşrutiyet Caddesi üzerinde altı kattan oluşuyor. Müzenin 2 ve 3’üncü katlarında İstanbul Modern’in koleksiyonu sergileniyor. Yeni koleksiyon sergisi ‘Şimdinin Peşinde’, aralarında ilk kez sergilenen yapıtlarla günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İnsanın kentle, doğayla, kendi benliğiyle ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor.

Geçici mekânın -1. ve 1. katlarında süreli sergiler izleyiciyle buluşuyor. Heykel sanatının yaşayan en önemli isimlerinden Anthony Cragg’in kariyerinin farklı dönemlerini gözler önüne seren yapıtları 11 Kasım’a kadar görülebilir.

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4’üncü katta yer alan İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde ise ‘Bakış Açıları’ adlı yeni koleksiyon sergisi, 1960’lı yıllardan günümüze fotoğraf alanındaki deneysel üretimleri içeriyor.

2. Çocuk ve gençler için sanat ve eğlence dolu bir dünya

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü, modern ve çağdaş sanatı hemen her yaş grubundan ve kesimden izleyiciyle samimi bir ortamda buluşturup anlaşılırlığını artırarak herkes için erişilebilir kılıyor. Ücretsiz eğitim programlarının yanısıra içeriği sürekli zenginleştirilen atölyeler çocuk ve genç sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu yaz hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir yaz programı çocukları bekliyor. 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında çocuklar yaz atölyelerinde resimden kostüme, animasyondan heykele, mimariden fotoğrafa kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfedip sanatla bambaşka bir ilişki kurabilir.

Eğitim bölümünün hazırladığı sosyal projelerle ise engelli ve dezavantajlı gruplar modern ve çağdaş sanatla buluşuyor.

3. Beyoğlu’nda alternatif bir sinema deneyimi

İstanbul Modern Sinema, Beyoğlu’ndaki geçici mekânında da özgün gösterim programları hazırlamayı sürdürüyor. Gerek dünya ve Türkiye sinema tarihinden filmleri gerek de güncel seçkileri perşembe, cumartesi ve pazar günleri izleyiciyle buluşturan İstanbul Modern Sinema, yerel ve uluslararası güncel üretimlere de alan açıyor.

Temmuz ayı içinde geçen yıla damga vuran kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan ‘Bacağınızı Biraz Çeker misiniz?’ adlı program var. Ayrıca 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 10 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta vereceği konserinden önce Nick Cave beyazperdede sinemaseverlere buluşturulucak. Filmler 7- 8 Temmuz’da ‘Nick Cave ile Bir Hafta Sonu’ adlı programla sunulacak.

Modern ve çağdaş sanat kaynağı ve çalışma ortamı sunan kütüphane

İstanbul Modern Kütüphane, ziyaretçilere ve araştırmacılara modern ve çağdaş sanat hakkında kaynak sunmayı geçici mekânında da sürdürüyor. Düzenli olarak genişleyen kütüphane koleksiyonunda güncel olarak Türkçe ve yabancı dillerde 11 bin 500 kitap ve 24 süreli yayın aboneliği bulunuyor. Türkiye ve yurt dışından müze, sanat merkezi ve galerilerin yayınladıkları kitap ve kataloglar bağış, değiş-tokuş ve işbirliği yoluyla temin edilerek koleksiyonun güncelliğini korunuyor. Kütüphane ücretsiz.

Keyif ve alışveriş mekânı

İstanbul Modern Mağaza yeni tasarım ürünleriyle Beyoğlu’nda yerini aldı. Sanat kitaplarından tasarım ürünü ev ve ofis eşyalarına, müzede gezdiğiniz sergileri uzun yıllar anımsamanızı sağlayacak hediyeliklerden çocuklara yönelik seçeneklere uzanan geniş bir koleksiyon sizleri bekliyor.

İstanbul Modern Cafe ise Cup of Joy farkıyla kahveseverleri bekliyor.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesini destekleme şansı

İstanbul Modern üyeleri Türkiye’de modern sanatın gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmanın yanısıra müze içi ve dışında sunulan ayrıcalıklardan da faydalanıyor. Altı farklı üyelik kategorisi bulunan İstanbul Modern’in üyeleri müzeyi yıl boyu ücretsiz ziyaret ederken, modern ve çağdaş sanat sergilerini uzman rehber eşliğinde geziyor, eğitim programlarına öncelikli rezervasyonla, indirimli katılıyor, sıradışı filmleri İstanbul Modern Sinema’da ücretsiz izliyor. Kütüphanede sanat ve tasarım kitaplarını keşfeden üyeler, süreli yayınları takip ediyor, tasarım objeleriyle dolu mağazada yine kendilerine özel indirimlerle alışveriş yapıyor.