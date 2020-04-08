İstanbul Modern’den, ‘corona’ günlerinde fotoğraf arşivlerine çevrimiçi yolculuk

İstanbul Modern, Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlayarak 1800’lerden günümüze uzanan fotoğraf koleksiyonuyla zengin bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

Fotoğraflar: İstanbul Modern

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu’nda 200’den fazla eser yer alıyor. Bunlar arasından Selahattin Giz, Ara Güler, Lütfi Özkök, Yıldız Moran, Murat Germen, Manuel Çıtak, İzzet Keribar, Gündüz Kayra, Şahin Kaygun, Sabit Kalfagil, Othmar Pferschy, Boris Mikhailov gibi pek çok fotoğraf sanatçısının yapıtları, müzenin internet sitesi üzerinden erişime sunuluyor.

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İstanbul Modern, koleksiyon seçkilerinin yanı sıra Karaköy’deki son koleksiyon sergisi ‘Sanatçı ve Zamanı’nın üç boyutlu sanal turunu, Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen ‘Yüzyıllık Aşk’ sergisinin dijital arşivini, müzenin küratörleri tarafından yapıt ve sanatçı bilgilerinin aktarıldığı farklı videoları da erişime sunuyor.

Güncel sergilere dair içerikler de YouTube kanalı üzerinden izleyiciyle buluşuyor; ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’ ve ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ sergisinin üretim süreciyle küratör anlatımlı sergi turu, müzenin YouTube kanalından ve internet sitesinden yayınlanıyor.

‘Lütfi Özkök: Portreler’ sergisinde sanatseverlerle buluşan ‘Fil Gibi Evdeki Şair’ adlı belgesel de yine dijital platformlar üzerinden izlenebilir.