İstanbul Modern’den Çin sineması seçkisi

Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı ‘Hikaye Çin’de Geçiyor’ başlıklı program, 17-27 Eylül tarihlerinde İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

‘Tehlikeli Oyun’ (Fotoğraflar: İstanbul Modern)

Seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.

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Programda yer alan filmlerden Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan ‘Güney İstasyonunda Randevu’ hem rakip çeteler hem de polisten kaçan bir gangsterin hikayesini kara film kodlarıyla anlatıyor.

Zu Feng’in polis dramı ‘Changsha Yazı‘ emekliye ayrılmak üzere olan bir polis dedektifine odaklanıyor.

Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ‘Tehlikeli Oyun‘ Çin sinemasının efsane oyuncularından Gong Li’yi 1940’lı yıllarda geçen bir casus hikayesinde başrole koyuyor.

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Tibetli yönetmen Pema Tseden’in yeni filmi ‘Balon‘ ise kırsalda yaşayan bir ailenin politik gerçeklikle tinsellik arasında yaşadıkları maddi ve manevi çatışmaları ince bir sinema diliyle aktarıyor.

‘Şarkılarla Yaşamak’

Programda dikkat çekenler arasında, aile odaklı iki duygusal film de yer alıyor. Çin’in tek çocuk politikasının sıkıntılarını ağır şekilde yaşayan bir çiftin 30 yıla yayılan epik öyküsü, başrol oyuncusu Jingchun Wang’e Berlin’de ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Gümüş Ayı kazandıran ‘Elveda Oğlum’ ile Lulu Wang’in kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolündeki Awkwafina’ya ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Altın Küre kazandıran ‘Elveda’ da seçkide yer alıyor.