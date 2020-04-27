İstanbul Modern’den çevrimiçi seminer ve atölyeler

İstanbul Modern, Covid-19 salgınında seminer ve atölyeleri evlere taşıyarak ‘Atölye Modern Çevrimiçi‘yi sanatseverlerle buluşturuyor.

Fotoğraf: İstanbul Modern

Atölye kapsamındaki ‘Çağdaş Sanatı Anlamak’ seminerleri ve sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan ‘Sanat Tarihi’ seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat’ın yönetiminde düzenleniyor.

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Çağdaş sanatı Anlamak

Çağdaş sanatın ne olduğu, biçim ve anlatı çeşitliliğiyle nasıl ayrıştığını ele alan program, çağdaş sanatı oluşturan düşünsel izdüşümleri ve temsillere odaklanan iki seminerden oluşuyor.

4, 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ‘Kavram ve Kimlik, Biçim ve Anlam İlişkileriyle Çağdaş Sanat Semineri‘nde çağdaş sanatın ne olduğunu, ne tür kavramlardan beslendiğini, hangi medyumları kullandığı işlenecek.

21 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran’daki Çağdaş Sanatın Dünyası Semineri‘nde ise çağdaş sanat ortamını, bu ortamı etkileyen aktörleri ve kurumları ele alınacak; küratörlük, bienaller, sanat fuarları, müzayedeler gibi günümüzde sanat alanını şekillendiren unsurlar incelenecek.

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Sanat Tarihi

Modern ve çağdaş sanattaki temalar üzerinden tarihsel bir perspektif sunan programda dört seminer yer alıyor.

Bunlardan ilki ‘Modern Sanatın Arkeolojisi‘ semineri 28 Nisan, 5 Mayıs ve 12 Mayıs’ta düzenlenecek. Seminerde “Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?” gibi sorular tartışılacak.

4, 11, 18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ‘Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi‘ seminerde ise sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda ‘sanatçı’ olma fikrine de odaklanılacak.

‘Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi’ seminerinde 21 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alınacak.

2, 9, 16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ‘Çağdaş Sanat ve Siyaset‘ seminerinde de sanatın siyasetle ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşılacak.

Detaylı bilgi için İstanbul Modern’in sitesini ziyaret edebilirsiniz.