İstanbul Modern’den çevrimiçi ‘corona’ sergisi: ‘Pandemi Günlerinde Fotoğraf’

İstanbul Modern, 43 sanatçının Covid-19 salgınındaki çalışmalarını içeren ‘Pandemi Günlerinde Fotoğraf’ sergisini 15 Kasım’a kadar çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

Canan Erbil’in ‘Güvenli Alan’ çalışması (Fotoğraflar: İstanbul Modern)

Sergi dört duvar arasına hapsolduğumuz günlerde “Fotoğrafa dair neler yapabiliriz” sorusu üzerine beraber düşünebilmek amacıyla farklı kuşaklardan fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor.

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Yusuf Sevinçli’nin ‘Kargalar’ çalışması

İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız, sergiyi şöyle değerlendirdi: “Kolay tarif edilemeyen, belirsiz ve tekinsiz bir zamanın içinde varoluşu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu dönem bazılarımız için yeni keşiflere vesile olurken bazılarımız için de geçmiş pratiklerini gözden geçirme ve onlara yeni anlamlar kazandırma süreci olabilir. Hissettiklerimiz ile gördüklerimiz karşısında keşfedeceğimiz yeni anlamların gelecek kuşaklar için önemli ve anlamlı bir kültürel miras olacağına inanıyoruz.”

Sergiye İstanbul Modern’in sitesinden ulaşabilirsiniz.