İstanbul Modern’den 23 Nisan’da çocuklara özel proje: Geri Dönüşüm Dostları

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Geri Dönüşüm Dostları‘ adlı etkinlikle çocukları corona virüsü salgını günlerinde plastik başta olmak üzere kullanılmayan birçok nesneyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor.

Ekin Saçlıoğlu-Kırmızı Burunlu Fifi

İstanbul Modern’in sanatçılarla işbirliği yaparak hayata geçirdiği proje, çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle tıpkı bir sanatçı gibi yeniden ve yaratıcı üretimler yapmasını teşvik ediyor. Pet şişe, kullanılmış pipet, boş kutu gibi pek çok kullanılmayan nesnenin, evde ailece birlikte oyunlar oynadığımız oyuncaklara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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Murat Germen-Koli/D-19

Sanatçıların tasarım önerileri çocuklara yeni fikirler sunuyor

İstanbul Modern proje kapsamında sanatçıların geri dönüşüm nesneleriyle yaptığı etkinlik önerilerini ve ortaya çıkardığı karakterlerin kısa hikâyelerini ilham vermesi için müzenin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşıyor.

Nermin Er-Zıppır

Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Seçkin Pirim ve Ekin Saçlıoğlu’nun çocuklar için tasarladığı altı farklı etkinliğin yanısıra İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü de müzenin internet sitesinde farklı geri dönüşüm malzemeleriyle yapılabilecek etkinlik önerileri sunuyor.

‘Geri Dönüşüm Dostları‘ projesi, 18 Nisan-30 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsayan hafta boyunca yürütülüyor.

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Yedinci Kıta’ya da selam

İstanbul Modern’in insan ile doğa arasındaki ilişkiye dikkat çeken geçmiş sergileri ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 2019 yılında düzenlediği, ‘Yedinci Kıta‘ başlıklı 16. İstanbul Bienali de projenin esin kaynakları arasında.

Geri Dönüşüm Dostları müzenin dijital platformlarında

Sanatçılar ve eğitim uzmanlarının hazırladığı sanat çalışmalarından esinlenen çocuklar, tasarladıkları geri dönüşüm karakterlerinin fotoğraflarını #sanatasarıl başlığını kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Seçkin Pirim-Çekiç Kafa

Ayrıca, İstanbul Modern’e gönderilen fotoğraflar, müzenin internet sitesinde 18 Mayıs tarihine kadar yayınlanıyor.

İstanbul Modern’den Sanata Sarıl Katılım Belgesi

İstanbul Modern ‘Gökkuşağı ile Sanata Sarıl’ projesinin ardından ‘Geri Dönüşüm Dostları’ adlı geri dönüşüm projesiyle çocukları sanat yapmaya teşvik ediyor ve onlara ilham vermeye devam ediyor.

Çocuklar müzenin sosyal medya ve web sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak sanat çalışmalarını müzenin internet sitesine yükleyip projelere katılım sağlıyor.

Üç farklı projeye katılan çocuklar, ‘Sanata Sarıl Katılım Belgesi‘ni dijital olarak almaya da hak kazanıyor.