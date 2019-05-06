İstanbul Modern, yeni havalimanında THY yolcularını modern sanatla buluşturuyor﻿

Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere bir işbirliğine imza attı. Müzesi koleksiyonundan bir seçki, İstanbul Havalimanı THY Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşuyor.

Yılda üç kez yenilenecek

16 sanatçının 38 yapıtı, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergileniyor.

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130 metrekarelik alana kurulu sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getirecek. Koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek.

Manzara resminden soyuta

Sergide 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda Doğu-Batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerinden örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergilendiği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da izleyiciyle buluşuyor.

Seçkide Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alıyor.

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‘Tanıtıma katkı’

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı şunları söyledi: “Yerli ve yabancı turistlere Türkiye modern sanatını tanıtacağımız için çok mutluyuz. Bu sergilerle hem Türkiye sanatını tüm dünyaya tanıtmış olacağız hem de bekleyen yolcuların zamanlarını sanatla iç içe, daha verimli geçirmelerini sağlayacağız. Daha fazlasını görmek isteyenleri de elbette müzemize bekliyoruz.”

‘Sanatla uğurlayacağız’

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, “Yolcularımızı uçuş ağımızdaki 124 ülkeye seyahatleri öncesinde modern Türk sanatıyla uğurlayacağız” dedi.